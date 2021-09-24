Россию обвинили в кибератаках по версии Ghostwriter накануне выборов в Германии

Европейская комиссия обвинила Россию в попытке вмешательства в европейские демократические процессы всего за несколько дней до воскресных парламентских выборов в Германии.

В заявлении в пятницу Европейская комиссия заявила: «Государства-члены ЕС наблюдали злонамеренные кибер-действия, коллективно обозначенные как Ghostwriter, и связывали их с российским государством».

«Такая деятельность неприемлема, поскольку она направлена ​​на угрозу нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также основному функционированию наших демократий», - добавлено в заявлении.

Обвинения происходят, когда немцы собираются прийти на избирательные участки, чтобы выбрать преемника канцлера Ангелы Меркель, которая уходит в отставку после 16 лет работы.

По данным ЕС, атаки были направлены на «многочисленных членов парламентов, правительственных чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС путем доступа к компьютерным системам и личным учетным записям и кражи данных».

Как сообщил CNN в пятницу официальный представитель ЕС, немецкие политики и официальные лица были среди тех, кто стал мишенью для злонамеренных действий России. CNN также требует от России комментариев по поводу заявления Европейской комиссии.

«Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государства в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы, в том числе путем допущения дезинформации и манипулирования информацией», - говорится в заявлении.

«Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают эту злонамеренную кибер-деятельность, которой все участники должны немедленно положить конец. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения государства в киберпространстве ».