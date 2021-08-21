Снова всплыла тема Навального

Владимир Путин провел встречу с Ангелой Меркель. В ходе переговоров были затронуты многие вопросы. Один из них – проблема с Навальным. Канцлер Германии выразила обеспокоенность, что этот человек был осужден за политическую деятельность. Меркель назвала данную ситуацию угнетающей. Она сослалась на решение ЕСПЧ, который признал наказание Навального несоразмерным. Меркель потребовала освободить этого человека. В общем, глава Германии продолжила гнуть линию ЕС в данном вопросе.

Путин ответил на очередной выпад в связи с Навальным. Глава России заявил, что этот человек осужден не из-за своей политической деятельности. Навальный допустил нарушения в отношении зарубежных компаний, что и стало причиной приговора. По словам Путина, политическая деятельность не должны быть прикрытием для бизнес-проектов. Тем более, если нарушается закон.

«Питерец.ру» отмечает, что Запад слишком зациклен на Навальном. Европейские политики отказываются видеть очевидные вещи. Меркель и компания словно не замечает, что Навальный на самом деле нарушил закон. При чем здесь его оппозиционная деятельность? Наша власть далека от идеала, но не нужно записывать сомнительных личностей типа Навального в борцы с режимом.