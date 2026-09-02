В Петербурге дорожный конфликт завершился ножевым ранением

Накануне днем, 1 сентября около 11:45 к полицейским поступило экстренное сообщение через систему «112». Очевидец рассказал об инциденте с применением холодного оружия под мостом Бетанкура на Петровском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали подозреваемого — мужчину 1973 года рождения, проживающего на Комендантском проспекте.

По предварительной информации, между ним и 49-летним водителем автомобиля «Тойота Альфард» произошел дорожный конфликт, в ходе которого задержанный нанес оппоненту удар ножом в область живота.

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу. На данный момент мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор статьи 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия.



