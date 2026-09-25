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Питерец.ру » Происшествия » В Шлиссельбурге задержали магазинных грабителей

В Шлиссельбурге задержали магазинных грабителей

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали магазинных грабителей из Шлиссельбурга

21 сентября к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило заявление о грабеже от работника сетевого супермаркета, расположенного на Пролетарской улице в городе Шлиссельбург. Со слов представителя торговой организации, неизвестные, оттолкнув охранника, похитили товар на 3,5 тысячи рублей. 

22 сентября возле дома 48 по улице Чкалова сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления  задержали двоих неработающих местных жителей, 22 и 24 лет. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемым избрали меру пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, грабеж
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