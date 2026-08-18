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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами

В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Конфликт у бара в Калининском районе закончился тяжёлыми травмами и задержанием

15 августа к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации 21-летнего молодого человека с тяжелыми травмами головы.

Сотрудники полиции выяснили что, ранним утром возле одного из баров на проспекте Науки между потерпевшим и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого молодого человека избили.  С полученными травмами его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен предполагаемый участник конфликта. 17 августа на Северном проспекте правоохранители задержали 21-летнего иностранного гражданина, студента одного из петербургских вузов, подозреваемого в причастности к произошедшему. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения
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