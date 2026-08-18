В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами

15 августа к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации 21-летнего молодого человека с тяжелыми травмами головы.

Сотрудники полиции выяснили что, ранним утром возле одного из баров на проспекте Науки между потерпевшим и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого молодого человека избили. С полученными травмами его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен предполагаемый участник конфликта. 17 августа на Северном проспекте правоохранители задержали 21-летнего иностранного гражданина, студента одного из петербургских вузов, подозреваемого в причастности к произошедшему.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.