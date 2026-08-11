В Петербурге задержан 21-летний администратор колл-центра мошенников

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению организованных групп телефонных мошенников на территории Санкт-Петербурга сотрудники УБК ГУ МВД России совместно с УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 21-летнего молодого человека. Правоохранители выяснили, что с мая 2026 года он администрировал техническую площадку — GSM-шлюзы, предназначенные для проведения мошеннических звонков в отношении граждан России.

Вербовка происходила через мессенджер кураторами, находящимися за пределами РФ. Задержанный арендовал квартиры в густонаселённых домах, ежемесячно меняя их адреса, чтобы избежать отслеживания.

За выполнение данной работы ему выплачивали около 55 000 рублей еженедельно в криптовалюте.

Блокировка центра остановила ежедневный поток из 8000 мошеннических телефонных звонков.

В ходе обысков сотрудниками полиции изъяты GSM-шлюз, маршрутизатор, 51 SIM-карта, мобильный телефон с уликами и банковские карты.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ.

Установлена причастность задержанного к мошенничествам в Московской и Свердловской областях. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



