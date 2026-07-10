В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших школьницу

9 июля к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от 46-летней женщины, которая рассказала о том, что 24 июня на телефон её 16-летней дочери начали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных служб и в итоге убедили школьницу передать 2000 евро, 315 долларов США, 20 000 рублей неизвестному мужчине.

Общий ущерб составил 217 000 рублей.

9 июля сотрудники уголовного розыска возле дома 2 по улице Есенина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего молодого человека.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Задержанному избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.