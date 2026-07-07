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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений

В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицией задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений

12 февраля к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 89-летнего пенсионера, проживающего на улице Ольги Бергольц о том, что накануне ему звонили неизвестные и, под предлогом сохранения и декларирования денежных средств, убедили передать курьеру возле дома по месту жительства 300 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

6 июля около 13:20 возле дома 45 по улице Крупской сотрудники полиции задержали неработающего 18-летнего студента колледжа.

Подозреваемому избрали меру пресечения подписка о невыезде.

Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
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