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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали мужчину, обокравшего свою сожительницу

В Мурино задержали мужчину, обокравшего свою сожительницу

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали мужчину, обокравшего свою сожительницу

23 июля около 20:50 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 49-летней менеджера фирмы, проживающей в городе Мурино на Охтинской аллее. Женщина рассказала стражам порядка о том, что неизвестный путем подбора ключей проник в ее однокомнатную квартиру, расположенную на 6-м этаже, и похитил ювелирные изделия на общую сумму 863 000 рублей.

Утром 3 августа, около 10:00 возле дома 2 по Охтинской аллее в городе Мурино сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 47-летнего местного жителя, который похитил украшения своей сожительницы и сдал их в ломбард. 

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении злоумышленника избрали меру пресечения подписка о невыезде. 

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, Мурино, кража
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