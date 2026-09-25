В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных изменениях в организации движения на участке КАД. На 31-м километре, в пределах Токсовского тоннеля (в составе развязки с дорогой «Санкт-Петербург — Матокса»), с 29 сентября по 16 октября будут проводиться работы по инъектированию швов и ликвидации протечек в северном отсеке.

В этот период в направлении из Ленинградской области в город (в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели) будет поочерёдно перекрываться одна из двух полос. На оставшейся свободной полосе вводится ограничение скорости — до 40 км/ч. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки, световые стрелки-указатели, водоналивные барьеры и дорожные конусы, а также смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения. Протяжённость тоннеля по оси составляет 560 метров.