В Петербурге 19-летний юноша под угрозой ножа заставил сверстника перевести ему деньги

Поздним вечером 23 сентября, около 23:05 к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 18-летнего юноши о том, что в начале сентября возле дома 21 по улице Типанова его 19-летний знакомый, приставив к нему нож, заставил перевести на свой счет 10 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

24 сентября около 10:00 возле дома 35 по Софийской улице 19-летнего подозреваемого задержали.

Фигуранта доставили в отдел полиции и поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.