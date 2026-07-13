В Ленобласти задержали 36-летнюю подозреваемую в квартирной краже

11 июля к полицейским Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о краже из квартиры на Школьной улице в поселке Кобринское Ленинградской области.

По предварительным данным, неизвестная через незапертую входную дверь проникла в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома, и похитила золотые серьги. Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 36-летнюю подозреваемую.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемуюпоместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.