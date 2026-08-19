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Питерец.ру » Происшествия » В Щеглово задержали мужчину, ограбившего алкомаркет

В Щеглово задержали мужчину, ограбившего алкомаркет

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали жителя Щеглово, совершившего разбой в алкогольном магазине

18 августа около 16:15 к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от 43-летней продавщицы алкомаркета, которая рассказала стражам порядка о том, что несколькими минутами ранее в магазин, расположенный в поселке Щеглово, вошел неизвестный с ножом и потребовал алкоголь, сигареты, после чего похитил этот товар с полки и скрылся.

По горячим следам полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 33-летнего мужчину. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
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