В Щеглово задержали мужчину, ограбившего алкомаркет

18 августа около 16:15 к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от 43-летней продавщицы алкомаркета, которая рассказала стражам порядка о том, что несколькими минутами ранее в магазин, расположенный в поселке Щеглово, вошел неизвестный с ножом и потребовал алкоголь, сигареты, после чего похитил этот товар с полки и скрылся.

По горячим следам полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 33-летнего мужчину.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УК РФ.