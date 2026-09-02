В Петербурге девушка сдалась полицейским после хищения золотых украшений

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга быстро среагировали на сигнал о хищении, поступивший 1 сентября 2026 года по линии «112».

Установлено, что между 16:30 и 19:30 неустановленные лица проникли в двухэтажный частный дом на улице Кольцова через повреждённое окно. Злоумышленники, применив аккумуляторную угловую шлифмашину, вскрыли два сейфа: металлический ящик для хранения оружия (оружия в нём не было, так как оно ранее сдано на утилизацию) и офисный сейф. Из последнего пропали ювелирные изделия из золота, а ущерб составил около 800 тысяч рублей.

В тот же день в отдел полиции Невского района явилась женщина 2002 года рождения, зарегистрированная на Искровском проспекте. Она заявила, что пошла на преступление по указанию спецслужб, и добровольно вернула похищенные ценности. В отношении неё составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие проводит комплекс проверочных действий для выяснения всех деталей происшествия и лиц, причастных к нему.