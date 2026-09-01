В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"):

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЯ №21: 02 сентября 2026 утром и днем местами на востоке Ленинградской области ожидаются очень сильный дождь, сильные ливни, грозы.

2 сентября - Облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, ночью местами небольшие, днем местами сильные, утром, днем на востоке области в отдельных районах очень сильные. Местами ливни, грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9...+14 гр., днем +15...+20 гр. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем меняться мало.