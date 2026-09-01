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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий

В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий

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Опубликовал: Вадик Котов
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ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает водителей об ухудшении погодных условий в Ленинградской области

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"):

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЯ №21: 02 сентября 2026 утром и днем местами на востоке Ленинградской области ожидаются очень сильный дождь, сильные ливни, грозы.

2 сентября - Облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, ночью местами небольшие, днем местами сильные, утром, днем на востоке области в отдельных районах очень сильные. Местами ливни, грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9...+14 гр., днем +15...+20 гр. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем меняться мало.

«Управление федеральных дорог просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий, не выполнять резких маневров, учитывать резкие погодные изменения и состояние дорожного покрытия при управлении транспортным средством» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
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