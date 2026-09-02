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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента

В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Кронштадте задержан рецидивист, жестоко избивший своего оппонента

29 августа 2026 года от 3–го Северного Форта в городе Кронштадт в больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 48-летнего мужчину, которого избили в ходе внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков.

1 сентября 2026 года сотрудники уголовного розыска в строительном вагончике по вышеуказанному адресу задержали 55-летнего неоднократно судимого мужчину, работающего местным электриком.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Кронштадтский район, телесные повреждения
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