В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента

29 августа 2026 года от 3–го Северного Форта в городе Кронштадт в больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 48-летнего мужчину, которого избили в ходе внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков.

1 сентября 2026 года сотрудники уголовного розыска в строительном вагончике по вышеуказанному адресу задержали 55-летнего неоднократно судимого мужчину, работающего местным электриком.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.