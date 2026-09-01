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Питерец.ру » Происшествия » На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера

На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Самокат — не игрушка: игнорирование ПДД привело к дорожному происшествию

30 августа 2026 года на Якорной улице в Красногвардейском районе Петербурга, водитель кроссовера «Exeed» сбил 17-летнего подростка, который передвигался на электросамокате и не стал спешиваться перед пешеходным переходом. 

Парень проигнорировал Правила дорожного движения: не спешившись, он вылетел на арендованном электросамокате на запрещающий сигнал светофора прямо под колеса иномарки.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в медицинское учреждение с травмами средней тяжести. 

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.


Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, самокаты, видео
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