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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист

В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Московского района проводят проверку по факту ДТП с погибшим байкером

Вчера, 1 сентября около 11:30 возле дома 23 по улице Типанова 29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хавал» при заезде на прилегающую территорию, совершила столкновение с мотоциклом «БМВ» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении по полосе для общественного транспорта, с последующим наездом мотоцикла на припаркованный автомобиль «Мерседес» и автомобиль «Шевроле».

В результате дорожного происшествия байкера госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии он скончался. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Московский район, ДТП, мотоциклы
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