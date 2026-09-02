В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист

Вчера, 1 сентября около 11:30 возле дома 23 по улице Типанова 29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хавал» при заезде на прилегающую территорию, совершила столкновение с мотоциклом «БМВ» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении по полосе для общественного транспорта, с последующим наездом мотоцикла на припаркованный автомобиль «Мерседес» и автомобиль «Шевроле».

В результате дорожного происшествия байкера госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии он скончался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.