В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле

Накануне ранним утром, 31 августа около 05:20 напротив дома 2 по проспекту Косыгина, в Красногвардейском районе Петербурга 18-летний молодой человек, управляя без водительского удостоверения автомобилем «Ниссан Альмера», принадлежащем своей матери, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опору ЛЭП и металлические ограждения.

В результате дорожного происшествия водитель и 13-летний пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а 15-летний пассажир после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

На водителя полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.