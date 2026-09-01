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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле

В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
На водителя, совершившего ДТП на автомобиле матери, составлены административные протоколы

Накануне ранним утром, 31 августа около 05:20 напротив дома 2 по проспекту Косыгина, в Красногвардейском районе Петербурга 18-летний молодой человек, управляя без водительского удостоверения автомобилем «Ниссан Альмера», принадлежащем своей матери, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опору ЛЭП и металлические ограждения.

В результате дорожного происшествия водитель и 13-летний пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а 15-летний пассажир после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение. 

На водителя полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ. 

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП
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