В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину

Вчера, 30 мая 2024 года к полицейским Тосненского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с проникающим колото-резанным ранением в тяжелом состоянии поступил 38-летний житель города Тосно.

В этот же день в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники возле дома 2 по улице Боярова в Тосно по подозрению в совершении указанного преступления задержали 40-летнего местного жителя.

Задержанный бал ранее неоднократно судим, в том числе, за кражи и наркотики. Установлено, что подозреваемый нанес ножевое ранение оппоненту в ходе внезапно возникшего конфликта.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.