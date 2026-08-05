В Приморском районе задержали мужчину, избившего своего оппонента в ходе конфликта

Ночью 2 августа, около 01:30 к полицейским из медучреждения поступила телефонограмма о том, что накануне от дома 7 по проспекту Испытателей с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего приезжего из сопредельного государства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

3 августа около 18:50 возле дома 2 по набережной реки Крестовки сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 30-летнего жителя Мурманской области, который в ходе внезапно возникшего словесного конфликта избил своего оппонента.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.