Администратор в сауне на Межевом канале устроил поножовщину

В минувший понедельник поздним вечером, 3 марта около 23 часов 45 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины в сауне на Межевом канале дом 8.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии с ножевым ранением груди и шеи обнаружили 33-летнего жителя Ярославской области, которого госпитализировали.

На месте происшествия задержали 36-летнего администратора сауны, подозреваемого в том, что около 23 часов 30 минут в помещении сауны в ходе внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков с оппонентом, нанес тому удары ножом.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.