В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга 1 декабря, ближе к середине дня, поступило заявление от профессора одного из городских университетов, проживающего на улице Зайцева. Он сообщил, что стал жертвой мошеннических действий.

В течение недели, начиная с 21 ноября, профессору звонили неизвестные лица, выдававшие себя за представителей различных организаций. Они утверждали, что в отношении него проводится проверка из-за подозрений в финансировании украинской армии.

Под ложным предлогом обеспечения безопасности его денежных средств, злоумышленники убедили профессора передать курьеру крупную сумму в размере 2 900 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, квалифицирующее деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к данному преступлению 25-летнего охранника одного из торговых центров города. Он был задержан 29 ноября за совершение аналогичного преступления во Фрунзенском районе. Задержанный помещен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.