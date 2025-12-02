ента новостей

11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей

В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские установили причастность ранее задержанного курьера мошенников к обману профессора одного из ВУЗов

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга 1 декабря, ближе к середине дня, поступило заявление от профессора одного из городских университетов, проживающего на улице Зайцева. Он сообщил, что стал жертвой мошеннических действий.

В течение недели, начиная с 21 ноября, профессору звонили неизвестные лица, выдававшие себя за представителей различных организаций. Они утверждали, что в отношении него проводится проверка из-за подозрений в финансировании украинской армии.

Под ложным предлогом обеспечения безопасности его денежных средств, злоумышленники убедили профессора передать курьеру крупную сумму в размере 2 900 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, квалифицирующее деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к данному преступлению 25-летнего охранника одного из торговых центров города. Он был задержан 29 ноября за совершение аналогичного преступления во Фрунзенском районе. Задержанный помещен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Кировский район, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-09-2024, 12:21
В Петроградском районе поймали двомх курьеров мошенников, обманувших пенсионерку
18-11-2025, 11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
26-11-2025, 10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
18-03-2025, 11:10
В Петербурге профессора ВУЗа отдал мошенникам 5 млн рублей
14-11-2024, 10:04
В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей
30-10-2024, 09:32
В Петербурге профессор вуза отдала мошенникам 13 миллионов рублей

Происшествия на дорогах

28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Наверх