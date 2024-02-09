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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали курьера мошенников из Пушкина

В Петербурге задержали курьера мошенников из Пушкина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Пушкина, подрабатывавшего курьером мошенников

В минувший вторник, 6 февраля к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней женщины, которая стала очередной жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
Поверив неизвестной, представившейся ее племянницей, пенсионерка передала 100 000 рублей курьеру.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 8 февраля возле дома 15 по Расстанной улице сотрудниками уголовного розыска был задержан предполагаемый курьер.
Им оказался 19-летний неработающий житель города Пушкин.
Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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