В Петербурге задержали курьера мошенников из Пушкина

В минувший вторник, 6 февраля к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней женщины, которая стала очередной жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Поверив неизвестной, представившейся ее племянницей, пенсионерка передала 100 000 рублей курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 8 февраля возле дома 15 по Расстанной улице сотрудниками уголовного розыска был задержан предполагаемый курьер.

Им оказался 19-летний неработающий житель города Пушкин.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.