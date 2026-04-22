В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей

20 апреля 80-летняя петербурженка обратилась в полицию Петроградского района Петербурга, заявив о мошенничестве. По ее словам, 15 апреля ей поступил звонок от незнакомцев, которые под предлогом защиты личных сбережений убедили ее передать курьеру 3 960 000 рублей.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

В тот же день, у дома 14/18 по улице Большая Зеленина, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления.

При задержании у подозреваемого было обнаружено и изъято 1 230 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств, по предварительным данным, была переведена кураторам мошеннической схемы.

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.