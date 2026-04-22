ента новостей

15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
14:53
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:13
Выставка «Спектр синего шума»
13:10
В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского
13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
11:37
В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома
11:32
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе
11:24
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей
11:19
В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова
11:07
В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном
11:01
В Петербурге поймали распространителя «синтетики»
16:33
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:54
Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге
10:51
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
10:46
В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине
10:36
В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки
10:31
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
10:26
В Петербурге задержан 18-летний "дроп" за обман пенсионерки с улицы Орбели
15:59
Главу Московского района наградили Почётным знаком «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
15:54
В Петербурге стартовал сезон фонтанов
15:33
Съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют
15:25
Ладожский мост не будут разводить до 4 мая
15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
10:57
В Петербурге 16-летняя девушка молотком разбила припаркованные автомобили
10:50
В центре Петербурга задаржали участников драки со стрельбой на Владимирском проспекте
10:43
В Петербурге задержали мужчину после стрельбы в дорожном конфликте
10:36
В Приморском районе пьяный дебошир устроил погром и поджог в торговом павильоне
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей

В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петроградского района Петербурга задержали курьера мошенников, оставивших пенсионерку без 4 миллионов рублей

20 апреля 80-летняя петербурженка обратилась в полицию Петроградского района Петербурга, заявив о мошенничестве. По ее словам, 15 апреля ей поступил звонок от незнакомцев, которые под предлогом защиты личных сбережений убедили ее передать курьеру 3 960 000 рублей.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

В тот же день, у дома 14/18 по улице Большая Зеленина, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления.

При задержании у подозреваемого было обнаружено и изъято 1 230 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств, по предварительным данным, была переведена кураторам мошеннической схемы.

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

