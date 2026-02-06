В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова

В Василеостровский район Санкт-Петербурга 5 февраля, ближе к вечеру, поступило заявление от 85-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что 20 января текущего года, находясь у себя дома по улице Карташихина, она добровольно передала неизвестному курьеру крупную сумму денег – 810 000 рублей. Причиной передачи стало обещание инкассировать наличные средства.

Днем 5 февраля сотрудники полиции задержали в одном из хостелов на Большой Подъяческой улице 25-летнего молодого человека. Он не имел постоянного места работы и прибыл из Ярославля. По предварительной информации, задержанный выступал в роли курьера в мошеннической схеме.

Задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия молодого человека квалифицируются по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере.