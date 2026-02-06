ента новостей

14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали курьера мошенников

В Василеостровский район Санкт-Петербурга 5 февраля, ближе к вечеру, поступило заявление от 85-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что 20 января текущего года, находясь у себя дома по улице Карташихина, она добровольно передала неизвестному курьеру крупную сумму денег – 810 000 рублей. Причиной передачи стало обещание инкассировать наличные средства.

Днем 5 февраля сотрудники полиции задержали в одном из хостелов на Большой Подъяческой улице 25-летнего молодого человека. Он не имел постоянного места работы и прибыл из Ярославля. По предварительной информации, задержанный выступал в роли курьера в мошеннической схеме.

Задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия молодого человека квалифицируются по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере.

