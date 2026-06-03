В Петербурге задержали студента университета, работавшего на мошенников

Вчера утром в Красном Селе полицейскими был задержан 20-летний студент, подозреваемый в мошенничестве. Молодой человек, учащийся второго курса, задержан по подозрению в хищении крупной суммы денег у пенсионерки.

По данным следствия, 31 мая 64-летняя жительница Красносельского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные, позвонив ей якобы для сохранения ее сбережений, убедили ее передать 500 000 рублей курьеру.

В ходе дальнейшей работы по делу выяснилось, что задержанный причастен еще к одному похожему случаю. Ранее, 78-летний житель Василеостровского района стал жертвой мошенников, потеряв 3 980 000 рублей. Предполагается, что именно задержанный студент выполнял роль курьера и в этом эпизоде.

По оперативной информации, все похищенные средства подозреваемый переводил на счета, указанные его сообщниками, через банкоматы, оставляя себе определенный процент от суммы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, пытаясь установить другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного.