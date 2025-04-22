В Красном Селе задержали похитителя кофе, угрожавшего сотрудникам магазина ножом

Накануне днем, 21 апреля в полдень к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в магазине на Стрельниковском шоссе, неизвестный вынес, не оплатив, упаковку кофе, а при попытке воспрепятствовать ему, угрожал работникам ножом. Материальный ущерб составил 3 522 рубля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в указанном преступлении задержали возле дома 73 по проспекту Ленина в Красном Селе ранее судимого 33-летнего местного жителя.

В отделе полиции задержанного привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.