ента новостей

11:04
Осторожно, мошенники! Новая схема с авиабилетами
11:00
В Бокситогорске мужчина стрелял из пневматики по прохожим
10:49
В Петербурге подросток отдал мошенникам более 10 млн рублей
10:42
Предложен новый подход к компенсации за некачественную медпомощь
10:41
В Красном Селе задержали похитителя кофе, угрожавшего сотрудникам магазина ножом
09:52
Останутся ли кондукторы в СПб?
09:30
СПб в лидерах по зарплатам главбухов
01:44
«Ленинградка» проиграла серию за бронзу команде «Заречье-Одинцово» со счётом 2–3, а чемпионом женской волейбольной Суперлиги стал калининградский «Локомотив»
21:16
На Серебристом бульваре грузовик сбил 21-летнего электросамокатчика
19:20
В Петербурге пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин
19:10
На Среднеохтинском проспекте мужчина на электровелосипеде столкнулся с иномаркой
15:01
Папа Римский Франциск ушёл из жизни в возрасте 88 лет
14:47
В Петербурге молодогвардейцы и волонтеры провели масштабную донорскую акцию
14:39
Суд признал Google виновным в разглашении личных данных погибших в ходе СВО военных ВС РФ
14:05
Как мошенники используют фальшивые аккаунты для кражи данных?
14:01
К 80-летию Победы в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»
13:17
В Петербурге стартовал сезон фонтанов
13:01
Во Всеволожске иностранец в ходе конфликта ударил мужчину топором по голове
12:38
На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе
12:24
На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате
10:30
Пенсионер с Дибуновской улицы отдал мошенникам более 15 млн рублей
10:25
На Искровском проспекте "форточница" ограбила пенсионерку
10:13
На Муринской дороге девушку ударили бутылкой по голове
08:51
СПб в подвале рейтинга доходности инвестиций в недвижимость
08:45
Проблема СИМ остается актуальной
08:26
Каковы траты в СПб по госзакупкам?
08:12
В СПб обновили более 700 скамеек
16:59
Петербургское хоккейное «Динамо» благодаря точному броску Петра Яковлева в овертайме выиграло пятый матч серии плей-офф ВХЛ с «Магниткой»
11:01
Город убирают перед Пасхой
10:40
Рынок труда в СПб: конкуренция растет, но дефицит кадров остается
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе задержали похитителя кофе, угрожавшего сотрудникам магазина ножом

В Красном Селе задержали похитителя кофе, угрожавшего сотрудникам магазина ножом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Красном селе сотрудники полиции оперативно задержали вооруженного похитителя кофе

Накануне днем, 21 апреля в полдень к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в магазине на Стрельниковском шоссе, неизвестный вынес, не оплатив, упаковку кофе, а при попытке воспрепятствовать ему, угрожал работникам ножом. Материальный ущерб составил 3 522 рубля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции  по подозрению в указанном преступлении задержали возле дома 73 по проспекту Ленина в Красном Селе ранее судимого 33-летнего местного жителя.

В отделе полиции задержанного привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, разбойное нападение, магазин
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-08-2024, 13:44
В Красном Селе неадекват с ножом напал на мужчину и женщину
1-04-2025, 10:27
В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих
6-09-2024, 09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
2-11-2023, 14:16
В Колпино мужчина угрожал ножом сотрудикам магазина
29-07-2024, 11:22
В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина
13-07-2024, 15:09
В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице

Происшествия на дорогах

Вчера, 21:16
На Серебристом бульваре грузовик сбил 21-летнего электросамокатчика
Вчера, 19:10
На Среднеохтинском проспекте мужчина на электровелосипеде столкнулся с иномаркой
Вчера, 12:38
На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе
Вчера, 12:24
На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате
Наверх