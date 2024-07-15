В Невском районе поймали налетчика на сетевой магазин

Накануне вечером, 14 июля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 31-летней заведующей магазином, расположенном в 1-м Рабфаковском переулке дом 4. Женщина сообщила о том, что накануне, около 21 часа 35 минут неизвестный, угрожая ножом кассиру, требовал отдать ему деньги из кассы, но, получив отказ, скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность нападавшего, им оказался неработающий уроженец Саранска, проживающий в доме 5 по 3-му Рабфаковскому переулку.

Около 19 часов 20 минут по горячим следам подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержанный был неоднократно судим за кражи, грабежи и разбои