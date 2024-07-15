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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали налетчика на сетевой магазин

В Невском районе поймали налетчика на сетевой магазин

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе задержан подозреваемый в налете на сетевой магазин

Накануне вечером, 14 июля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 31-летней заведующей магазином, расположенном в 1-м Рабфаковском переулке дом 4. Женщина сообщила о том, что накануне, около 21 часа 35 минут неизвестный, угрожая ножом кассиру, требовал отдать ему деньги из кассы, но, получив отказ, скрылся с места происшествия. 

Полицейские установили личность нападавшего, им оказался неработающий уроженец Саранска, проживающий в доме 5 по 3-му Рабфаковскому переулку.

Около 19 часов 20 минут по горячим следам подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержанный был неоднократно судим за кражи, грабежи и разбои

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район разбойное нападение
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