В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на группу иностранцев

3 августа 2025 года в правоохранительные органы Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от свидетеля инцидента о возникновении конфликтной ситуации вблизи дома номер 36 в деревне Ивановское.

Прибывшие на указанное место сотрудники правопорядка произвели задержание двух граждан, проживающих в деревне Большая Пустомержа, оба ранее имевшие проблемы с законом. Возраст задержанных составляет 39 и 41 год соответственно.

Согласно предварительной информации, причиной задержания послужил конфликт, произошедший у дома номер 36 между местными жителями и лицами, прибывшими из стран дальнего зарубежья.

Сообщается, что у одного из приезжих, 38-летнего гражданина одного из государств Южной Азии, было совершено хищение денежных средств в размере 3 500 рублей и мобильного телефона. Общая сумма ущерба от кражи оценена в 11 500 рублей. Пострадавшие от медицинской помощи отказались.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В отношении младшего из задержанных применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Старший из задержанных в настоящее время допрошен в качестве свидетеля. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.