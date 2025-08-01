В Колпино выявили факт организации незаконной миграции

В рамках уголовного производства, начатого в октябре прошлого года на основании статьи 322.3 УК РФ в отношении 28-летнего выходца из ближнего зарубежья, сотрудниками правоохранительных органов Колпинского района получены предварительные сведения о его причастности к совершению аналогичного противоправного деяния.

Предварительно установлено, что указанный иностранец, совместно с 23-летней жительницей Колпино, путем убеждения склонили 26-летнюю знакомую последней к передаче за материальное вознаграждение в размере 8000 рублей ее учетных данных от личного кабинета на портале «Госуслуги».

Используя полученный доступ, подозреваемые, согласно предварительной информации, осуществили регистрацию по месту пребывания в квартире потерпевшей трех иностранных граждан.

При этом, фактического проживания указанных мигрантов в данном жилом помещении не было и изначально не предполагалось.

31 июля 2025 года следственным подразделением ОМВД России по Колпинскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания мигрантов).

Ранее избранная в отношении задержанного иностранного гражданина мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменений.

В отношении его сообщницы избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Собранные материалы направлены в миграционную службу для принятия решения об аннулировании оснований законного нахождения на территории Российской Федерации иностранцев, воспользовавшихся неправомерными услугами указанных лиц.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий.