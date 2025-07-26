В Петербурге сотрудницу МФЦ изобличили в фиктивной регистрации мигрантов

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 25 июля сотрудники полиции Приморского района пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся фиктивной регистрацией иностранных граждан.

Следствием установлено, что 61-летняя сотрудница многофункционального центра, расположенного в Центральном районе Санкт-Петербурга, вступив в сговор с неустановленными лицами, осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт девяти граждан, прибывших из одного из государств ближнего зарубежья.

Для реализации преступной схемы, сотрудница МФЦ передала заблаговременно подготовленные уведомления о прибытии 58-летней жительнице Приморского района, указав её адрес в качестве места фиктивного проживания мигрантов.

На основании собранных доказательств, уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 п. «а» ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

61-летней подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении её 58-летней соучастницы.

Продолжаются мероприятия по установлению ролей и функций других лиц, причастных к данной противоправной схеме.