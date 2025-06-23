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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские пресекли легализацию мигрантов

В Ленобласти полицейские пресекли легализацию мигрантов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские пресекли легализацию мигрантов на территории Выборгского района Ленобласти

В результате проведения оперативно-розыскных действий, подразделениями полиции была пресечена деятельность по организации нелегальной миграции в Выборгском районе Ленинградской области. Согласно полученной оперативной информации, к участию в противозаконной деятельности причастны двое граждан в возрасте 51 и 42 лет. Указанные лица осуществляли поиск иностранных граждан и за определённую плату вносили недостоверные сведения об их регистрации в официальные документы, при этом фактическое место проживания им не предоставлялось. Затем эти сфальсифицированные документы передавались в органы, осуществляющие регистрацию, для постановки иностранцев на миграционный учёт.

Установлено, что за каждого зарегистрированного иностранца злоумышленники получали денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей. По сведениям, полученным полицией, таким способом было осуществлено оформление документов для 23 иностранных граждан.

Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, мигранты
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