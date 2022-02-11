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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
В Санкт-Петербурге полицейскими задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых – гражданин одной из стран дальнего зарубежья.

«Предварительно установлено, что криминальный бизнес существовал с мая 2018 года. Злоумышленники находили в Санкт-Петербурге как вновь прибывших, так и уже проживающих в городе иностранцев и за денежное вознаграждение предлагали оформить документы, необходимые для постановки на миграционный учет. Их убеждали, что все будет сделано в рамках закона, однако на самом деле в подразделения по вопросам миграции подавались документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания. Для этого оформлялись фиктивные уведомления и трудовые договоры с фирмами-однодневками, которые на самом деле никакой деятельности не осуществляли.

По данным следствия, криминальными услугами участников организованной группы воспользовалось более 14 тысяч иностранных граждан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий и одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По местам их проживания и в офисах подконтрольных коммерческих предприятий проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение.

«В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных», - добавила Ирина Волк.
Источник: ГУ МВД
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