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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе ликвидировали канал нелегальной миграции

В Невском районе ликвидировали канал нелегальной миграции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полиция Петербурга ликвидировала канал нелегальной миграции в Невском районе

Сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Невскому району задержаны участники организованной группы, промышлявшей незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан.
Первый активный участник группы, 48-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, был установлен и задержан еще 20 июля этого года в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), возбуждённому в Кировском районе Петербурга.
Кроме того, в отношении 46-летней участницы группы ранее было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий оперативники установили, что у фигурантов были и другие сообщники, а география их противоправной деятельности распространяется на Невский район Петербурга.
По данному факту следователи Невского района возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).
К оперативному сопровождению уголовного дела подключились оперативники Центра по противодействию экстремизму Главка.
6 августа 2024 года все активные участники группы были задержаны по местам жительства.
В ходе обыска, проведенного по адресам их проживания, полицейскими обнаружены и изъяты копии паспортов иностранных граждан, оттиск печати государственного учреждения, незаполненные бланки, учетные документы.
46-летняя женщина и еще двое фигурантов, 46-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья и 52-летний петербуржец, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
Еще трое пока допрошены в качестве свидетелей.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех соучастников, а также точного количества мигрантов, легализованных подозреваемыми.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мигранты
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