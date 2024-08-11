В Невском районе ликвидировали канал нелегальной миграции

Сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Невскому району задержаны участники организованной группы, промышлявшей незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан.

Первый активный участник группы, 48-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, был установлен и задержан еще 20 июля этого года в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), возбуждённому в Кировском районе Петербурга.

Кроме того, в отношении 46-летней участницы группы ранее было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий оперативники установили, что у фигурантов были и другие сообщники, а география их противоправной деятельности распространяется на Невский район Петербурга.

По данному факту следователи Невского района возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

К оперативному сопровождению уголовного дела подключились оперативники Центра по противодействию экстремизму Главка.

6 августа 2024 года все активные участники группы были задержаны по местам жительства.

В ходе обыска, проведенного по адресам их проживания, полицейскими обнаружены и изъяты копии паспортов иностранных граждан, оттиск печати государственного учреждения, незаполненные бланки, учетные документы.

46-летняя женщина и еще двое фигурантов, 46-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья и 52-летний петербуржец, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Еще трое пока допрошены в качестве свидетелей.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех соучастников, а также точного количества мигрантов, легализованных подозреваемыми.