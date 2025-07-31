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Питерец.ру » Происшествия » Конфликт отдыхающих на Колтушском озере закончился убийством

Конфликт отдыхающих на Колтушском озере закончился убийством

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района ищут причастного к поножовщине с убийством на Колтушском озере

Сегодня ночью, около 01 часа 20 минут 31 июля в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация об инциденте с применением холодного оружия, произошедшем в районе Колтушского озера.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, возрастом 25 лет, с явными признаками насильственной смерти, вызванной ножевыми ранениями. Также было установлено, что с места происшествия в медицинское учреждение был доставлен еще один пострадавший, мужчина 31 года, также получивший ножевые ранения.

Согласно предварительной информации, причиной трагического инцидента стал конфликт между погибшим, его товарищем и неизвестным лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры неизвестный нанес обоим мужчинам ножевые ранения.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, причастного к данному преступлению.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ножевое ранение, убийство
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