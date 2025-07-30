На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину

29 июля, в 17:55, напротив дома номер 18, корпус 1 по улице Доблести, произошел трагический инцидент. 33-летний водитель автомобиля марки «Эксид», перемещаясь по придомовой территории вдоль указанного строения, допустил наезд на 46-летнего мужчину, находившегося в лежачем положении на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 46-летний мужчина, получив несовместимые с жизнью травмы, скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного происшествия с целью установления причин и виновников трагедии.