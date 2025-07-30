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Питерец.ру » Происшествия » На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину

На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красносельского района устанавливают обстоятельства гибели пешехода при наезде на него во дворе дома по улице Доблести 

29 июля, в 17:55, напротив дома номер 18, корпус 1 по улице Доблести, произошел трагический инцидент. 33-летний водитель автомобиля марки «Эксид», перемещаясь по придомовой территории вдоль указанного строения, допустил наезд на 46-летнего мужчину, находившегося в лежачем положении на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 46-летний мужчина, получив несовместимые с жизнью травмы, скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного происшествия с целью установления причин и виновников трагедии.

Все по теме: Красносельский район, ДТП
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