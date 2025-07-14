На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом

В ночь на 14 июля, примерно в 01:10, возле дома номер 204 по Московскому проспекту произошла трагическая авария. 41-летний мужчина, управлявший мотоциклом марки "Дукати", допустил столкновение с электросамокатом, двигавшимся в том же направлении. За рулем самоката находился 18-летний молодой человек.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Юноша, управлявший электросамокатом, был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей случившегося.