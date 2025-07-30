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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине мужчина попытался поджечь отделение банка

В Пушкине мужчина попытался поджечь отделение банка

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Опубликовал: Антон78
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по факту совершения террористического акта в отделении банка

Накануне днем, 29 июля в городе Пушкине, на Октябрьском бульваре, произошел инцидент в филиале финансовой организации. Неизвестный злоумышленник совершил бросок емкости, содержащей легковоспламеняющуюся смесь. В результате данного действия физические повреждения ни у кого не были зафиксированы.

По оперативным данным, сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин двадцати семи лет, подозреваемый в совершении вышеуказанного противоправного деяния.

Следственной группой был осуществлен первичный осмотр места происшествия. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные процедуры, направленные на выяснение полного спектра обстоятельств инцидента. Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу было инициировано уголовное делопроизводство по статье 205 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как террористический акт.

Все по теме: Пушкинский район, поджог
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