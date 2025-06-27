В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого

Вечером 26 июня, в квартире на Рыбацком проспекте, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение на брата своего сожителя. В результате возникшего конфликта, она нанесла ему не менее двух ножевых ранений в область грудной клетки. Потерпевший скончался от полученных травм непосредственно на месте происшествия.

По данному факту Следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует статье "Убийство".

В настоящее время, в отношении подозреваемой проводятся процессуальные действия. В скором времени ей будет официально предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, а также избрана мера пресечения на период проведения дальнейшего расследования. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств, приведших к трагическому исходу.