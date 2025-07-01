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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина зарезал супругу

В Петербурге мужчина зарезал супругу

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге мужчина задержан по подозрению в совершении убийства супруги

В Колпино, вечером 30 июня, в квартире, расположенной на улице Севастьянова, произошло трагическое происшествие. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на свою жену. Используя нож, он нанес ей не менее четырнадцати ранений в область головы и шеи, что привело к ее смерти. После совершения преступления злоумышленник спрятал тело погибшей в ящик дивана. Свидетелем этого ужасного события стал их несовершеннолетний сын.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия. В скором времени ему будет официально предъявлено обвинение, и суд определит меру пресечения.

Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей и обстоятельств совершенного преступления. Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как убийство.

Все по теме: Колпинский район, убийство, ножевое ранение
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