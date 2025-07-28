В Петербурге мужчина подозревается в даче взятки полицейскому

Согласно материалам дела, вечером 26 июля 2025 года в Петербурге гражданин предпринял попытку подкупа сотрудника правоохранительных органов. Преследуя цель помочь своему знакомому избежать уголовного преследования за фальсификацию документов, он предложил полицейскому взятку в размере 100 000 рублей.

Однако, преступный замысел не был реализован в связи с тем, что сотрудник полиции отказался принять предложенную сумму. В результате этого инцидента, мужчина был задержан.

В отношении задержанного, являющегося уроженцем иностранного государства, возбуждено уголовное дело по статье 30, части 3, статье 291, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как покушение на дачу взятки.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств совершенного преступления.