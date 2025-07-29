В Петербурге задержали троих вандалов, осквернивших памятник «Блокадному трамваю»

В правоохранительные органы 28 июля 2025 года в 07:34 поступила информация о вандализме, совершённом в отношении памятника «Блокадному трамваю», расположенного у дома номер 114 по проспекту Стачек. Установлено, что около 07:00 28.07.2025 зафиксированы повреждения: отсутствуют два прожектора и демонтирована табличка с номером маршрута «12».

Оперативные сотрудники уголовного розыска незамедлительно провели мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному инциденту. В результате оперативных действий по адресам проживания были задержаны трое мужчин в возрасте 32 лет, подозреваемых в совершении противоправных действий.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении в отношении задержанных меры пресечения, предусмотренной действующим законодательством.