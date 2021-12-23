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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны трое мужчин подозреваемых в вымогательстве

В Петербурге задержаны трое мужчин подозреваемых в вымогательстве

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин подозреваемых в вымогательстве

К полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от водителя коммерческого маршрутного автобуса о том, что на проспекте Стачек на конечной остановке маршрута трое неизвестных мужчин требовали передачи денежных средств не менее 700 рублей в сутки якобы за аренду парковочного места. На протяжении трёх дней заявителю угрожали телесными травмами и повреждением имущества.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, троих мужчин в возрасте от 34 до 45 лет. По месту их проживания обнаружен травматический пистолет, патроны, четыре ножа и кастет.

В отношении подозреваемых следователи УМВД России по Кировскому району Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

Все трое фигурантов задержаны на основании 91 УПК РФ.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению местонахождения остальных участников группы и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район вымогательство
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