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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мигрант, пытавшийся изнасиловать девочку на Суздальском озере

В Петербурге задержан мигрант, пытавшийся изнасиловать девочку на Суздальском озере

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней на Суздальском озере

В результате мониторинга интернет-пространства 13 июля, сотрудники УМВД России по Выборгскому району города Санкт-Петербурга обнаружили информацию о противозаконном поведении мужчины по отношению к несовершеннолетней девушке, произошедшем на Суздальском озере утром 12 июля.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска была установлена личность пострадавшей и выяснены детали инцидента. Согласно полученным данным, около 5 часов утра 12 июля, к 16-летней девушке, находившейся на пляже Верхнего Суздальского озера вместе с подругой, приблизился неизвестный мужчина. Он проявил навязчивое внимание, а затем предпринял попытку совершения противоправных действий в отношении девушки, которая была предотвращена вмешательством случайных прохожих.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 3 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 14 июля, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления и доставили его в отделение полиции. Задержанным оказался 36-летний гражданин одного из государств Средней Азии, прибывший в Санкт-Петербург с целью трудоустройства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Следственные и оперативные действия по данному делу продолжаются.

Все по теме: Выборгский район, изнасилование, мигранты
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