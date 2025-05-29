В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи

Вечером 27 мая, около 21 часа 45 минут в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступил вызов через службу скорой помощи "03". Сообщалось, что в квартире, расположенной в доме номер 10 по 2-й Советской улице, родственники препятствуют оказанию неотложной медицинской помощи прибывшей бригаде.

Позже в полицию поступило телефонное сообщение из медицинского учреждения, в котором говорилось о самостоятельном обращении тридцатилетнего фельдшера. У него были зафиксированы ушибы и ссадины. После оказания необходимой медицинской помощи состояние фельдшера было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

Согласно показаниям пострадавшего фельдшера, его толкнула жена пациента, проявлявшая агрессию.

Сотрудники полиции провели опрос 38-летней женщины, предположительно являющейся инициатором конфликта.

В настоящее время проводится тщательная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.