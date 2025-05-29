ента новостей

13:04
В поселке Кузьмоловский у школьника отобрали самокат
12:48
В Невском районе пенсионер отдал мошенникам более 43 млн рублей
12:42
Полицейские задержали участников драки у метро "Технологический институт"
12:18
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи
11:49
В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке
11:46
Подержанные авто дешевеют
10:35
Железный занавес между СПб и Хельсинки – это не навсегда
09:39
На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность
08:31
Продажи Lada Aura снизились
08:22
В СПб внедряют новые технологии на общих собраниях собственников
01:30
С домашнего поражения с разницей всего в 2 очка начал баскетбольный «Зенит» финальную серию Единой Лиги ВТБ против ЦСКА: Фрейзер набрал 0 очков, Бэйкон – 28
20:41
«Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» ведут в своих полуфинальных сериях 3–1 и близки к выходу в финал НБА
16:45
На развязке КАД с Московским шоссе полностью будет перекрыт съезд
16:26
В Сестрорецке в ДТП пострадала 20-летняя водитель «ВАЗ»
16:19
На Светлановском проспекте неадекват разбил стекло троллейбуса
15:47
В Любани мужчина выстрелил в соседку из обреза
11:02
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Культуры перекроют две полосы
09:15
В СПб появится Генконсульство Белоруссии
08:54
Водителей могут начать наказывать за лекарственное опьянение
08:38
В BRIKS обсуждают налоговое администрирование
08:17
«Мираторг» закрывает магазин
02:03
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга после завершения сезона – 2024/2025 покинули Егор Клюка, Иван Яковлев, Дмитрий Ковалёв и Семён Кривитченко
01:11
Провал российского теннисиста Даниила Медведева, вылетевшего с «Ролан Гаррос – 2025» в первом же круге
23:39
В Ленобласти произошло массовое ДТП с автобусом. Один человек погиб и есть пострадавшие
17:25
В Ленобласти бетономешалка упала с моста через реку Странница. Водитель погиб
15:25
По Петербургу в День города проехал «Литературный трамвай»
15:08
В Мариинском дворце ветеранам вручили знаки отличия Почётных граждан
14:29
В Эрмитажном театре состоятся премьеры трёх опер о человеке и войне
12:35
На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
12:29
В День города состоялись церемонии возложения цветов к Медному всаднику
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи

В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи

Вечером 27 мая, около 21 часа 45 минут в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступил вызов через службу скорой помощи "03". Сообщалось, что в квартире, расположенной в доме номер 10 по 2-й Советской улице, родственники препятствуют оказанию неотложной медицинской помощи прибывшей бригаде.

Позже в полицию поступило телефонное сообщение из медицинского учреждения, в котором говорилось о самостоятельном обращении тридцатилетнего фельдшера. У него были зафиксированы ушибы и ссадины. После оказания необходимой медицинской помощи состояние фельдшера было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

Согласно показаниям пострадавшего фельдшера, его толкнула жена пациента, проявлявшая агрессию.

Сотрудники полиции провели опрос 38-летней женщины, предположительно являющейся инициатором конфликта.

В настоящее время проводится тщательная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-08-2024, 10:38
На КАД задержали напавшего на фельдшера скорой помощи
26-12-2022, 10:36
В Невском районе пьяный хулиган избил фельдшера скорой помощи
19-11-2022, 16:32
В центре Петербурга задержали мужчину напавшего с топором на фельдшера скорой помощи
24-04-2025, 12:29
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину-фельдшера
25-01-2022, 11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
2-12-2024, 12:20
В Приморском районе пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:49
В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке
Вчера, 16:26
В Сестрорецке в ДТП пострадала 20-летняя водитель «ВАЗ»
27-05-2025, 23:39
В Ленобласти произошло массовое ДТП с автобусом. Один человек погиб и есть пострадавшие
27-05-2025, 17:25
В Ленобласти бетономешалка упала с моста через реку Странница. Водитель погиб
Наверх