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Питерец.ру » Происшествия » В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков

В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петербурга обнаружили в квартире на улице Седова склад наркотиков

22 июля в правоохранительные органы Невского района поступило заявление от жительницы Санкт-Петербурга. Она сообщила, что предоставила свою квартиру, расположенную в доме номер 87 по улице Седова, в аренду мужчине 48 лет.

После того, как арендатор перестал отвечать на звонки, владелица прибыла в квартиру и обнаружила там большое количество расфасованных пакетов с неопознанным содержимым. На место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа сотрудников полиции.

При проведении осмотра квартиры, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали восемь емкостей с неизвестным веществом, семьдесят шесть прозрачных полимерных пакетов, полимерный стакан с порошкообразным веществом белого цвета, сверток из липкой ленты с неопознанным веществом, полимерный пакет с веществом оранжевого цвета, а также четыре электронных весов, мобильные телефоны и тетрадь с записями.

Все изъятые материалы были направлены на проведение экспертного анализа. Согласно результатам проведенной экспертизы, в одной из обнаруженных емкостей находилось 500 граммов «метамфетамина». Исследование остальных веществ, общая масса которых превышает два килограмма, в настоящее время продолжается.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что арендатор данной квартиры уже находится под стражей по обвинению в незаконном обороте наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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