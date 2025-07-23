ента новостей

13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
12:46
В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры
12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
12:34
В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников
12:32
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
12:29
В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле
12:26
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зины Портновой
11:26
Полицейские задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Красносельском районе
09:41
Купаться запрещено: все пляжи Петербурга признаны небезопасными
09:35
Цены на продукты взлетели: что в Петербурге подорожало сильнее всего?
09:27
Самые популярные квартиры в Петербурге и Ленобласти: что ищут арендаторы?
09:16
Курьерский бум в Ленобласти: зарплаты растут
02:31
Юрий Добрышкин пополнил тренерский штаб петербургского хоккейного «Динамо», ранее в команду пришёл форвард Святослав Гребенщиков
01:35
Ларионов огласил состав тренерского штаба СКА, в который вошли Филатов, Кетов, Семёнов, Ключников, Арзамазов и Цайслер
21:06
В Театре-фестивале «Балтийский дом» стартует новый сезон
21:03
Ладожский мост будет для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей
19:57
В Петербурге задержали пособника украинских мошенников
15:05
Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой
11:14
На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой
11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
11:03
В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина
10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
10:55
В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте
10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
10:49
В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»
09:49
Родители против оценок по физкультуре и музыке
09:43
Природоохранная деятельность продолжает развиваться
09:31
В Петербурге наблюдается рост зарплат
09:23
Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности
00:20
Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле

В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Кировском районе Петербурга задержали предпринимателя с крупной партией наркотиков в автомобиле

22 июля, около 13 часов 25 минут, сотрудники уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга, действуя совместно с патрулем ГИБДД, провели операцию возле дома номер 8 по Автомобильной улице. В ходе мероприятия был остановлен автомобиль марки «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 36-летний предприниматель.

В процессе досмотра транспортного средства, в обшивке сидений были обнаружены и конфискованы 20 обмотанных изолентой свертков, содержащих неустановленное вещество.

Проведенный анализ содержимого двух случайно выбранных свертков, общим весом превышающим 300 граммов, выявил наличие наркотического вещества – метадона.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за нелегальное изготовление, распространение или транспортировку наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов.

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанного.

Все по теме: Кировский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-06-2025, 12:03
В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи
20-05-2025, 14:44
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемаю в сбыте «синтетики»
27-06-2025, 11:59
В Красносельском районе задержали распространительницу амфетамина
15-07-2022, 15:00
В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны
17-06-2025, 12:37
Во Фрунзенском районе у пассажира иномарки полицейские обнаружили наркотики
17-10-2017, 13:48
В Петербурге изъяли крупную партию наркотиков

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Сегодня, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
Наверх