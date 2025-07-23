В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле

22 июля, около 13 часов 25 минут, сотрудники уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга, действуя совместно с патрулем ГИБДД, провели операцию возле дома номер 8 по Автомобильной улице. В ходе мероприятия был остановлен автомобиль марки «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 36-летний предприниматель.

В процессе досмотра транспортного средства, в обшивке сидений были обнаружены и конфискованы 20 обмотанных изолентой свертков, содержащих неустановленное вещество.

Проведенный анализ содержимого двух случайно выбранных свертков, общим весом превышающим 300 граммов, выявил наличие наркотического вещества – метадона.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за нелегальное изготовление, распространение или транспортировку наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов.

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанного.