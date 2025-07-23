Полицейские задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Красносельском районе

19 июля, около 16:00, в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступила информация о происшествии, случившемся примерно за час до этого в лесопарковой зоне на улице Генерала Лагуткина. Согласно поступившего сообщения, неустановленное лицо совершило противозаконные действия в отношении несовершеннолетней девочки, возраст которой составляет 15 лет.

В связи с данным инцидентом следственным отделом Красносельского района было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили причастность к данному преступлению мужчины 46 лет, являющегося жителем города Владикавказа.

21 июля, в вечернее время, сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД по региону, совместно с сотрудниками районного отдела полиции и при поддержке Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России, осуществили задержание подозреваемого на 681 километре автомагистрали «М-11 Нева», в районе контрольно-пропускного пункта. Задержанный был доставлен в полицейский участок, где дал полные признательные показания относительно совершенного им деяния.

Установлено, что задержанный имеет обширный криминальный опыт, включающий более десяти правонарушений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса, такими как разбой, вымогательство, незаконный оборот наркотических средств, неправомерное завладение транспортным средством и кражи.

В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ожидает решения суда об избрании меры пресечения.