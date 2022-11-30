В Петербурге задержан угонщик каршерингового автомобиля

Поздним вечером минувшего понедельника около 22 часов 20 минут возле дома 17/3 по Дачному проспекту полицейскими в ходе патрулирования был остановлен каршеринговый автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением ранее неоднократно судимого 24-летнего водителя, лишенного водительских прав за езду по подложным аккаунтам. При этом у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Как выяснилось, в этот раз злоумышленник вновь незаконно воспользовался каршеринговым автомобилем.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).